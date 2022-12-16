İRAP değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’te afet risklerini belirlemek ve afet risklerini azaltarak can ve mal kabını asgari düzeye indirmek amacıyla ‘İl Afet Risk Azaltma Planı 2022 Yılı 2. Dönem Eylem İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik’te Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel başkanlığında düzenlenen toplantı, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylemlerinden sorumlu kurum kuruluş temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda AFAD Müdürü Demirel, Bilecik’te meydana gelebilecek afetler ve olaylarla ilgili İRAP hazırlık çalışmalarını anlattı. Sonrasında İRAP 5’inci modülünde belirlenen eylemler teker teker değerlendirilerek eylemlerin güncellemeleri gerçekleştirildi.

AFAD Müdürü Demirel, toplantı ile ilgili vermiş olduğu bilgide, Bilecik’in karşılaşabileceği tüm afet risklerini en aza indirmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.