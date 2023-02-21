İnsani yardım konvoyu deprem bölgesinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) insani yardım ekibi deprem bölgesinde çalışmalara başladı.

BŞEÜ akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan insani yardım ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a ulaştı.

Üniversiteden hareket eden ekip yaklaşık bir hafta sürecek olan çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başladı. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren depremzede vatandaşlara çeşitli yardım ve desteklerde bulunan BŞEÜ, arama kurtarma çalışmalarının ardından bölgede insani yardım çalışmalarına da katıldı. Akademik ve idari toplam 20 personel ile 10 öğrenciden oluşan ekip üniversiteye ait otobüs ile Adıyaman’a insani yardım çalışmalarında görev üstlenecek.