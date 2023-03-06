İnsani yardım ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını tamamladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) insani yardım ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını tamamladı.

BŞEÜ akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan insani yardım ekibi Adıyaman’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bir hafta süren çalışmalarını tamamladı. İnsani yardım ekibi deprem bölgesinde; çadır kurulumu, sıcak yemek dağıtımı, yardım kolilerinin ayrıştırılması ve oluşturulması gibi faaliyetlerde rol aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konu ile ilgili açıklamasında, “Depremden en çok etkilenen merkezlerden olan Adıyaman’da bulunan insanların yaralarını maddi ve manevi destekle sarmaya çalışan ekibimiz bu zor günlerde dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.