İnsan ticareti karşısında kurumların alacağı tedbirler masaya yatırıldı

Bilecik’te ‘İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığında ‘İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Kurulu’ toplantısı yapılarak insan ticareti karşısında kamu kurumlarının alacağı tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Toplantıya, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl göç idaresi personelleri ve ilgili birim amirleri katıldı.

Yapılan toplantıda insan ticaretinin yasal altyapısı, mağdurların tespiti, ülkenin insan ticaretiyle mücadele alanında yaptığı çalışmalar ve bu alandaki istatistiki veriler görüşüldü.