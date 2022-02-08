İnhisar’da vatandaşlar susuz kalmadı

Bilecik’in İnhisar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan su patlağı, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede tamir edildi.

İnhisar’da gece saat 02:00 sıralarında ana su hattında meydana gelen patlak sonrasında vatandaşlar susuz kaldı. İnhisar Belediyesine bağlı ekipleri meydana gelen su patlağına kısa sürede müdahale ederek, vatandaşların mağduriyetini anında giderdi. Çalışmaları yakından takip eden İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi aktararak, “Hizmette sınır yok. Belediyemiz ekipleri gece saat 2’de ana hatta meydana gelen su patlağı ile ilgili olarak anında çalışma yaparak sorunu giderdi. Gece gündüz, kar kış yağmur demeden hemşirelerimize hizmet eden tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte çalışmaya devam diyoruz” ifadelerine yer verdi.