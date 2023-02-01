İnhisar doğalgaza kavuştu

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçeline doğalgazın geldiğini müjdeleyerek, "Nüfusumuz az olmasına rağmen bu hizmeti ilçemizde görmekten tüm hemşerilerimizle birlikte mutluyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu Bilecik gezisinde toplu açılışlar yaptı. Bunların arasından Bilecik’in İnhisar ilçesinde doğalgaz hattı da vardı. Açılış sonrası ilçelerine doğalgazın geldiğini anlatan Başkan Kepez, "Nüfusumuz az olmasına rağmen bu hizmeti ilçemizde görmekten tüm hemşerilerimizle birlikte mutluyuz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, hemşehrimiz Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, AKSA doğalgaz firmasının genel müdürü ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.