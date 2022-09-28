İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 18:00 sıralarında, Osmaneli İlçesi Akçapınar Köy Gaziler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Yeşilbayrak (75), incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Olay sonrası ailesi tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilbayrak, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Necmi Yeşilbayra Bilecik’teki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.