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İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bilecik’in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkında, Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BİLECİK 10.09.2021, 10:49
İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bilecik’in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkında, Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan ile birlikte parkı ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bölge Müdürü Adil Şencan ile Küçükelmalı Tabiat Parkında karavan kamp alanı, kır lokantası, yöresel ürün satış ünitesi, su sporları işletmeciliği merkezi ile kır evlerinin yapılarak işletilmesi konusunda sözleşme imzaladı.


Misafirperverliği için Bölge Müdürü Adil Şencan’a teşekkür eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürümüz Adil Şencan ile Küçükelmalı Tabiat Parkında karavan kamp alanı, kır lokantası, yöresel ürün satış ünitesi, su sporları işletmeciliği merkezi ile kır evlerinin yapılarak işletilmesi konusunda sözleşme imzaladık. Yapılan sözleşme ile Küçüklemalı Tabiat Parkımıza yatırımlarımız devam ediyor. Bu yeni proje ile tabiat parkımız Bilecik’in gözde mesire alanı olmasının yanı sıra İstanbul’a, Ankara’ya, Eskişehir’e, İzmir’e, Bursa’ya, Kocaeli’ye, Kütahya’ya yakınlığı nedeniyle Türkiye’nin gözdesi mesire alanı olacak” dedi.

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