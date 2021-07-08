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İlk resmî maçında Türkiye 3.’sü oldu

Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcularından Neslişah Ençok, ilk resmî maçında Türkiye 3.’sü oldu.

BİLECİK 08.07.2021, 12:29
İlk resmî maçında Türkiye 3.’sü oldu

Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcularından Neslişah Ençok, ilk resmî maçında Türkiye 3.’sü oldu.

Ankara’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasına ilk kez katılan Neslişah Ençok, madalya ile dönerek büyük başarı elde etti. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, 12 yaşındaki genç sporcu ve antrenörü Gökalp Yıldız’ı elde edilen bu başarı nedeniyle tebrik etti. Başkan Selim Tuna, “Ankara’da devam eden Yıldızlar Türkiye Taekwondo şampiyonasında 37 kilogram bayanlarda beldemiz sporcusu 2009 doğumlu Neslişah Ençok Türkiye 3. olarak Milli Takım seçmelerine girmeye hak kazanmıştır. Başarılı sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.
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