İlçe Müftüleri Toplantısına Yenipazar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısına, bu defa Yenipazar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı.

Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftü Yardımcıları yanı sıra ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda il ve ilçelerde yapılan din hizmetleri ile idari konular görüşüldü. Gündem maddelerine dair konuşmayla devam eden toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi, ilçe müftülerinin görüş, öneri ve taleplerini iletmesi ile son buldu. İl Müftüsü Ali Erhun burada yaptığı konuşmada aylık toplantılara önem verdiklerini belirterek, katılımları dolayısıyla ilçe müftülerine teşekkür etti.

Gündemin değerlendirildiği toplantı akabinde İl Müftüsü Ali Erhun, Yaz Kur’an Kursu vesilesiyle Merkez Çarşı caminde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Daha sonra İl Müftüsü Ali Erhun ve beraberindekiler Yenipazar Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ve Belediye Başkanı İlhan Özden’i makamlarında ziyaret etti.