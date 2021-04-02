Bilecik’te İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak bir ilçede düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısına bu ay Söğüt ev sahipliği yaptı. Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapıldı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halis Çelik ve Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, Cuma İvrendi, Ali Güder, Süleyman Özdemir ve Zekai Çobandere ile ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katıldı. İl Müdürü Akyol, tüm birim amirlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.