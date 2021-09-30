İl Müftüsü Erhun’un Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Camiler, ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir" dedi.

Müftü Erhun, "Camilerimiz tarih boyunca yüce dinimiz İslam’ın Kur’an ve sünnetten neşet eden değerlerinin hayata dönüşmesinde önemli görevler icra etmiştir. Bu yönüyle camiler, bizlere ufuk çizip yön tayin eden vahyin ve nebevi düsturun doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde aktif rol oynamaktadır. Camiler, ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir. Toplumu dini konularda aydınlatmanın ötesinde, ilmiyle, güzel ahlakıyla herkese örnek olmak gibi bir görevi olan din görevlilerimiz, günlük hayatın her safhasında insanlarla iç içe olan, her zaman ve her yerde halkımızın ve cemaatimizin yardımına koşan, sosyal problemlere dini ve ahlaki çözümler bulmaya çalışan gönüllülerdir." diye belirtti.

“Çeşitli programlarla vatandaşlarımız bilgilendirilecek”

Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl ki temasının ‘Cami, Din Görevlileri ve Vefa’ olduğunu anlatan Müftü Erhun, “Cehaleti ortadan kaldırmaya vesile olan camilerimizin ve din görevlilerimizin, İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi, içtimai ve dini hayatımızın gelişmesinde sağladığı katkıları ele alınarak çeşitli programlarla vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Din görevlilerimiz ziyaret edilerek tecrübelerinden yararlanılacak. Merhum din görevlileri, hayırsever vatandaşlarımız ve aziz şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere ülke genelinde hatimler okunacak ve merasimler düzenlenecek. Bu vesileyle, kendini asil bir hayatın inşasına ve soylu bir gayenin ihyasına adayan; sorumluluk bilinciyle, ilim ve irfan donanımıyla, ahlak ve faziletiyle aziz milletimizin dini ve manevi hayatına hizmet eden değerli din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum. Ahrete irtihal eden hademe-i hayrata Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.