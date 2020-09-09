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İl Müftüsü Erhun’dan, Tuğgenerel Yalçınkaya ve Ağır Ceza Reisi Göktaş’a ziyaret

İL MÜFTÜSÜ ERHUN'DAN, TUĞGENEREL YALÇINKAYA VE AĞIR CEZA REİSİ GÖKTAŞ'A ZİYARET

BİLECİK 09.09.2020, 11:15
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İl Müftüsü Erhun’dan, Tuğgenerel Yalçınkaya ve Ağır Ceza Reisi Göktaş’a ziyaret

Bilecik İl Müftülüğü görevine atanan Ali Erhun, iadeyi ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve Ağır Ceza Reisi Muhammed Göktaş’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. İl Müftüsü Erhun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikiliye kitap hediye etti.

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