İl Müdürü Yoldaş, Zemzemiye köyünde üreticilerin sorunlarını dinledi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde üreticileri ziyaret etti.

Zemzemiye ziyareti öncesinde İl Müdürü Yoldaş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz ile birlikte Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçe müdüründen çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Zemzemiye Köyü’nde üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Yoldaş, üreticilerin sorunlarını ve taleplerini yakından dinledi. Zemzemiye Köyüne yapılacak tarımsal projeler ve yatırımlar hakkında köy muhtarı ve üreticilerle bilgi alışverişinde bulunan İl Müdürü Yoldaş, köyün çayır ve mera alanlarında ıslah çalışmalarının yapılacağını belirterek, tarımsal makine ekipman konusunda da bakanlıklarının desteklerinden faydalandırmak suretiyle köyü katkı sağlayabileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz senelerde Bilecik’in bazı köylerde gerçekleştirdikleri "Birlikte Üretim Modelini" Zemezemiye Köyü’nde de uygulamak istediklerini belirten İl Müdürü Yoldaş, daha sonrasında Zemezemiye Gölet’inin bulunduğu alana giderek burada incelemelerde bulundu.