İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı yüzücüleri makamına kabul etti.

Bu yıl 32.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar arası Yüzme Yarışmalarına katılarak 6.5 km’lik parkuru 1 saat 1 dakikada tamamlayan Bilecikli başarılı yüzücülerinden Muhammed Candar Arslan ve Hasan Lütfi Arslan’ı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.