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İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı yüzücüleri tebrik etti
İL MÜDÜRÜ YASİN ÖZDEMİR, BAŞARILI YÜZÜCÜLERİ TEBRİK ETTİ
BİLECİK 02.09.2020, 13:40
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı yüzücüleri makamına kabul etti.
Bu yıl 32.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar arası Yüzme Yarışmalarına katılarak 6.5 km’lik parkuru 1 saat 1 dakikada tamamlayan Bilecikli başarılı yüzücülerinden Muhammed Candar Arslan ve Hasan Lütfi Arslan’ı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.
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