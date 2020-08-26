İl Müdürü Özdemir, tribün ve atletizm pist inşaatında incelemelerde bulundu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapımı devam ilçe stadı tribün çalışmalarını yerinde incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Özdemir, Gölpazarı İlçe Stadı’nda yapımı devam eden 500 kapasiteli tribün, soyunma odaları ve atletizm pisti inşaatında incelemelerde bulundu. Gölpazarı İlçe Stadı’ndan ki çalışmalarının ekim ayı içinde tamamlanarak, ilçe halkının hizmetine sunacaklarını anlatan İl Özdemir, "İlçe stadımızda 500 kişilik yeni tribün yapımı, soyunma odalarının yenilmesi ve atletizm pisti çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar son surat devam ediyor. Ekim ayı gibi çalışmaları tamamlayarak, tesisimizi hizmete sokacağız" dedi.