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İl Müdürü Özdemir, tribün ve atletizm pist inşaatında incelemelerde bulundu
İL MÜDÜRÜ YASİN ÖZDEMİR, TRİBÜN VE ATLETİZM PİST İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
BİLECİK 26.08.2020, 12:04
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapımı devam ilçe stadı tribün çalışmalarını yerinde incelemelerde bulundu.
İl Müdürü Özdemir, Gölpazarı İlçe Stadı’nda yapımı devam eden 500 kapasiteli tribün, soyunma odaları ve atletizm pisti inşaatında incelemelerde bulundu. Gölpazarı İlçe Stadı’ndan ki çalışmalarının ekim ayı içinde tamamlanarak, ilçe halkının hizmetine sunacaklarını anlatan İl Özdemir, "İlçe stadımızda 500 kişilik yeni tribün yapımı, soyunma odalarının yenilmesi ve atletizm pisti çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar son surat devam ediyor. Ekim ayı gibi çalışmaları tamamlayarak, tesisimizi hizmete sokacağız" dedi.
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