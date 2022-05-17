İl Müdürü Bircan, "Ülkemiz ‘Medeniyetlerin Beşiği’ olarak tanımlanıyor"

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, müzelerin, zengin tarihi, kültürü, bundan binlerce yıl öncesine ışık tutan toplumsal hafızanın ve kültürel mirasın izlerini adeta bir sanatçı gözüyle insanları zaman tüneline sokan özel mekanlar olduğunu söyledi.

Bircan, Müzeler Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, "Dünyada yaşayan birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz, özellikle ‘Medeniyetlerin Beşiği’ olarak tanımlanan Anadolu, binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Müzeler ise, bu dünya mirasını aydınlatan, koruyup geleceğe aktaran kurumlarımızın başında gelir. Hatta müzeler mekansal özellik olarak da şehirlerin ülkelerin simgesi halindedir” dedi.

İl Müdürü Bircan, Bilecik’te Müzeler Haftasına dair gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında da, “Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Bilecik Müzesi’nde çeşitli etkinlik, sergi, panel ve aktiviteler ile coşkuyla 18 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da bir hafta sürecek organizasyonlar ile Müzeler Haftamızı etkin bir şekilde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan başta müze çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Müzeler Günü’nü ve Müzeler Haftası’nı kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadeleriyle sözlerine son verdi.