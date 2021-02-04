İl Jandarma Komutanı Sandal, "Bilecik asayiş yönünden huzurlu bir il"

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı olarak yapılan faaliyetlerle ilgili de kısa bilgi veren Albay Sandal, ilin asayiş yönünden huzurlu bir şehir olduğunu, geçen yıllara göre asayiş olaylarında düşüş kaydedildiğini vurguladı. Basının önemine de değinen Albay Sandal, basının vatandaş ile kurumlar arasında bir köprü olduğunu dile getirdi.