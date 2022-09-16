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İl Emniyet Müdürü Namal’dan Başkan Bakkalcıoğlu’na veda ziyareti
Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.
BİLECİK 16.09.2022, 11:07
Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.
Görev süresinin dolması nedeniyle emekliye ayrılan İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Namal ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda İl Emniyet Müdürü Namal’a nazik ziyareti ve Bilecik iline yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.
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