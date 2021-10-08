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İl Başkanı Yıldırım’dan müjde

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerin kent merkezinde 3’üncü şubesini açmaya sayılı günler kaldığı söylerken, açılacak olan marketin aynı zamanda Türkiye çapında 500’üncü market olacağını vurguladı.

BİLECİK 08.10.2021, 10:08
İl Başkanı Yıldırım’dan müjde

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerin kent merkezinde 3’üncü şubesini açmaya sayılı günler kaldığı söylerken, açılacak olan marketin aynı zamanda Türkiye çapında 500’üncü market olacağını vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şu an Türkiye genelinde 480 şubeye ulaşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerin 500’üncü şubesini Bilecik’te açmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, "Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz tarafından geçtiğimiz yıl 49’uncu şubesini Bilecik kent merkezinde açan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri daha sonra bir şube daha açarak sayısını 2’ye çıkardı. Şuan 480 şubesi bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 500’üncü şubesi Ertuğrulgazi Mahallemizde açmayı hedefliyor" dedi.

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