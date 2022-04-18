İl Başkanı Yıldırım’dan belediyeye eleştiri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye makamında CHP’li lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf karesinin kaldırıp ardından yerine asılmasına tepki göstererek, "Belediye başkanlık makamını evcilik oyununa çevirdiniz. Ama bu halk size ilk yerel seçimlerde oyunu gösterecektir. Hangi sıfatla, belediye binasını CHP İl Başkanlığı mı sanıyorsunuz? Melek hanım doğrusunu yapmış, kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Başkanlık makamında bulunan CHP’li lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf karesinin kaldırılıp ardından ulusal ajansta haberi çıkmasının ardından ’Temizlik yapıldığı için kaldırıldığı’ iddia edilerek yeniden yerine asılmıştı. Bu durum Bilecik gündeminden düşmezken yaşananlara AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, "Belediye borç batağına batmış, bütçe şişirdikleri kadroların maaşlarına yetmez halde, şehrin her yeri toz duman, çamur, ramazan ile alakalı bir tane etkinlik yok, ama gel gelelim duvardan fotoğraf kaldırılmış, asılmış, temizlik yapılıyormuş. Hiç meraklanmayın ağalar 2 sene sonra temizliği de biz yaparız, fotoğrafı da biz kaldırırız. Millet hizmet bekliyor bırakın kavgayı. Beklentileri o kadar çok düşürdünüz ki vatandaş ’Sokakları Süpürseler Yeter’ der hale geldi. CHP demek başıboşluk demek, vurdum duymazlık demek, koltuk kavgası demek, rüşvet rant demektir" dedi.

"4 ayda 3 başkanla birlikte kadrolar da sürekli değişiyor"

Yıldırım, açıklamasının devamında, "İyisiyle kötüsüyle bizlerin de kendi aramızda bazen anlaşmazlıklar yaşandığı günler olmuştur lakin hiç bir zaman da halkımıza karşı borçlu olduğumuz hizmeti aksatmamıza, ihmal etmemize neden olmamıştır. 4 ayda 3 başkanla birlikte kadrolar da sürekli değişiyor. Arkadaşlar hepsi de sizin getirdiğiniz personel. Umarım farkındasınızdır. Belediye Başkanlığı makamını evcilik oyununa çevirdiniz ama bu halk size ilk yerel seçimlerde oyunu gösterecektir. Fotoğraf olayına gelince, fotoğrafı asılan şahsın kamuda ne gibi bir görevi var da kamu makamında fotoğrafı asılıyor. Hangi sıfatla belediye binasını CHP İl Başkanlığı mı sanıyorsunuz? Melek hanım doğrusunu yapmış, kendisini tebrik ediyorum. Kalan sürenizde sizden dileğimiz tozsuz, yolları yapılmış, çamurdan arındırılmış bir Bilecik bırakmanız. Asıl fotoğraf dışarıda, sokaklarda, şehrin her noktasında. İyi bakın, sizin fotoğrafınız, sizin eseriniz çünkü" dedi.