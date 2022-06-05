İl Başkanı Yıldırım, şehit Demir’i unutmadı

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyüklü şehit Ünal Demir’in şehadetinin yıldönümünde Mevlid-i Şerif okunan programa katılarak ailesiyle bir araya geldi.

2018 yılında Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in, şehadetinin 4’üncü yılı için Mevlid-i Şerif okutuldu. Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi Konağı’nda okutulan Mevlid-i Şerif’e AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın yanı sıra Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Amacımız şehitlerimizi unutturtmamak ve ailelerine yanlarında olduğumuzu hissettirmek” dedi.

Başkan Yıldırım, şehidin babasına Türk Bayrağı işlemeli tabloyu hediye ederek şehide Allah’tan rahmet ailesine sabır diledi.