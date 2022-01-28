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İl Başkanı Yıldırım, "Rüşvetin adı nüfuz ticareti olmuş"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyesinde yaşanan 200 bin dolarlık rüşvetin ardından ilk kez konuşarak, "Rüşvetin adı nüfuz ticareti olmuş" dedi.

BİLECİK 28.01.2022, 12:49
İl Başkanı Yıldırım, "Rüşvetin adı nüfuz ticareti olmuş"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyesinde yaşanan 200 bin dolarlık rüşvetin ardından ilk kez konuşarak, "Rüşvetin adı nüfuz ticareti olmuş" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalanmıştı. Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ardından CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar’ın yaptığı basın açıklamasında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e sahip çıkmasının ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde CHP Bilecik İl Başkanının yaptığı açıklamaya kendisinin bile inanmadığı, dilinden çıkanla kalbinden geçenlerin bir olmadığını şahsım ve tüm hemşerilerimiz fark etmiştir. Hangi düşüncelerle o açıklamayı yaptığınızı bizlerde sizlerde iyi biliyorsunuz. Açıkçası kimse sizin yerinizde olmak istemezdi. Bu bir malumun ilanıydı. Yapılan açıklamaya suçluluk psikolojisinden midir ne hikmetse AK Parti’mize çamur atmakla başlıyorlar. Onlarda çok iyi biliyorlar, kaset skandalı ile gelen, SGK yolsuzluğu ile tanınan bir genel başkana sahip olduklarını.100 yıllık geçmişi var diye övündükleri partilerinin, kazandıkları Bilecik Belediyesi’nde son üç yılda yapılanlar, söylenenler gün gibi ortadadır. Çöpleri toplamaktan, yolları açmaktan aciz, ilimizin imkanları ile neredeyse bedavaya yapılacak olan parka 5 Milyon TL ödeyip; milletimizin parasını çarçur eden bir zihniyet. Bizler 100 yıl içerisinde neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz, milletimiz de görüyor. Yönettiğiniz en küçük belediyeler de bile yolsuzlukların, rüşvetlerin önüne geçilemiyor" dedi.

"Kendileri bile söylediklerine inanıyor muydu merak ediyoruz"

Yıldırım, yapılan açıklamayı tüm Bilecik halkı hayretler içerisinde izlediğini anlatarak, "Kendileri bile söylediklerine inanıyor muydu merak ediyoruz. Yüzleri bile kızarmadan söyledikleri yalanlar ortada, bombanın ellerinde patladığının farkındalar. Kendi yönetimlerinden her gün istifa haberleri gündeme düşüyor. Fakat bir türlü suçu kabullenip gereken cezayı kesmekten acizler. Yaptıkları açıklamanın bir gün öncesinde CHP Bilecik il yönetimi ve merkez ilçe yönetiminin Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i ’ihraç’ kararı aldığını çok iyi biliyoruz. Buna rağmen hırsızlığı bastırmak abesle iştigaldir. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış derler ama bizler AK Parti Teşkilatı ve Bilecikli hemşerilerimizi bastıramayacaksınız. Yaptığınız Bilecik halkına karşı işlenen büyük bir utançtır" dedi.

"Bu düpedüz suçu ve suçluyu savunmaktır"

Yıldırım açıklamanın devamında, "Her yanı çelişki dolu açıklamalarıyla ne yapmaya çalıştıkları anlaşılamayan, bir yandan rüşvet şikâyetlerinin sürekli geldiğini, diğer yandan haberlerinin bile olmadığını, öteki yandan mahalle dedikodusu olduğunu söyleyerek ayyuka çıkmış bir kepazeliği ört pas etmeye çalışırlarken kendilerini nasıl da ele verdiklerini tüm kamuoyu gördü. Bu düpedüz suçu ve suçluyu savunmaktır. Ayrıca ’parti gözetmem’ diyen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün beye konuyla ilgili kaçamak cevaplar vermesini kendisine yakıştıramadık. Milletvekilinin böyle bir konuda pasif bir yaklaşım sergilemesini aklımız almıyor. Bilecik’te hizmet adına hiçbir eylemde bulunmayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin e soralım, siz değil miydiniz ’İspatlamayan şerefsizdir’, ’Bu laflar mahalle dedikodusudur’ diyen? Danışmanınız ’Ya ben bu rüşveti isterim ama başkanın kulağına giderse’ demeden nasıl bu kadar pervasızca üstelik belediye binasında rüşvet isteyebildiğini açıklayabilir misiniz. Semih Şahin’ e bu tür sorunların ve şikayetlerin defalarca iletildiğini herkes biliyor. Fakat ne hikmetse şimdi kendisi de çok şaşkın olduğunu söylüyor. Sadece 200 bin dolarlık bir rüşvetin olmadığı daha başka kişilerle mazisinin çok geniş olduğu ortada. Bahse konu rüşvetin 200 bin dolarla kalmadığı ayrıca kalan 130 bin doların senetle taksitle alınacağı kepazeliğin, kokuşmuşluğun ne derecelere ulaştığının göstergesidir" dedi.

"Adına ne koyarsanız koyun, ne söylerseniz söyleyin, bunun adı yolsuzluk, namussuzluk ve ahlaksızlıktır"

Yıldırım açıklamasının sonunda Bilecik Belediye Başkanın Semih Şahin’in bu olayın rüşvet değil nüfuz ticareti yapıldığını söylemesinin sert eleştirerek, "100 bin dolara ev alan Başkan Şahin o gün o saatte, kendisinin söylediği nüfuz ticaretinin yapıldığından haberi var mıydı? Milletimizin aklıyla oynayarak, dalga geçercesine bu ahlaksızlığın rüşvet olmadığını, nüfuz ticareti olduğunu söylüyor. Şahin adına ister nüfuz ticareti deyin, ister karşılıklı anlaşma deyin, ister alan razı veren razı deyin. Adına ne koyarsanız koyun, ne söylerseniz söyleyin, bunun adı yolsuzluk, namussuzluk ve ahlaksızlıktır. Öyle bir belediye başkanı düşünün ki güya kendi belediyesinde neler döndüğünden haberi olmayan, yaşanan olaylar karşısında şaşırmaktan başka bir eylemde bulunamayan biri; Bilecik halkından, sokaklarından, caddelerinden nasıl haberdar olur. Bu kafayla giderse rüşvete ‘şaşırdığı’ gibi daha çok şaşırır, pişkin pişkin sadece güler. Aynı zamanda Şahin’in bu yaşanan malum olayın belediye ile alakası yok diyor. Sormazlar mı; peki taraflar neden belediye binasında buluşuyor? Satışı yapan firma da parayı alan da veren de neden belediye binasında buluşuyor? Belediye noter hizmeti mi vermeye başladı? Bu hizmeti onaylayan noter de siz mi oluyorsunuz? Bu kirli alışverişe neden Semih Şahin ev sahipliği yapıyor? Savunmaya çalışsalar da beden dillerinin nasıl da iflas ettiği gün gibi ortada. Bilecik Belediye meclis üyeliği yapan 25 arkadaşımızı da ayrıca kutluyor, bu tür yolsuzluklara, uygunsuz tavırlara girmeden alınlarının akıyla hizmet etmeye çalışan kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

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