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Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tesp
İl Başkanı Yıldırım, “Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık”
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
BİLECİK 16.08.2022, 10:00
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
İl Başkanı Yıldırım’a AK Parti İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. Hem esnafa hem de vatandaşa kulak veren İl Başkanı Yıldırım, onlarla hasbihal ederek sorun ve talepleri dinledi. Göreve geldiğinden bu yana esnaf ve vatandaşla iç içe olduğunu ifade eden İl Başkanı Yıldırım, “Esnafımızın sorunlarını, taleplerini dinledik. Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık. Talepleri gerekli mercilere ileteceğiz. AK Parti Bilecik İl Teşkilatı olarak her zaman sahalarda olduk ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.