banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

‘İki Manevi Rehber, İki Üniversite’ paneli düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile ‘İki Manevi Rehber, İki Üniversite’ konulu panel düzenlendi.

BİLECİK 04.03.2022, 10:12
‘İki Manevi Rehber, İki Üniversite’ paneli düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile ‘İki Manevi Rehber, İki Üniversite’ konulu panel düzenlendi.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Lokman Hekim Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, iki üniversitenin önemli manevi lider isimler adına kurulmuş üniversiteler olduğunu belirtti. Üniversitelerin kurduğu ortaklıktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Rektör Gümüşel, “Lokman Hekim ve Şeyh Edebali, kültürel değerleri ortak manevi liderlerdir. Bizler de bugün, bu manevi liderlerin torunları olarak üniversitelerimiz arasında iş birliklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, iki değerli şahsiyete dair kapıların aralanacağı panelin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Türk toplumunun, medeniyetini inşa ederken bilim, sanat, kültür ve diğer tüm alanlarda topluma yön çizen önemli manevi rehberlere sahip olduğunu ifade eden Rektör Beydemir, sözlerine şöyle devam etti, “Üniversitemize adını veren Şeyh Edebali Hazretleri ve üniversitemize adını veren Lokman Hekim Hazretleri, bu rehberlerden yalnızca ikisidir. Lokman Hekim’in ‘Tıp Hekimlerinin Atası’ olarak kabul edilmesi, Şeyh Edebali Hazretleri’nin ise ‘Osmanlı Devleti’nin Manevi Kurucusu’ olarak anılması yalnızca bir tevafuk değildir. İki rehberde de ilim, öğüt, nasihat ve tembihat kavramları hem kendi hayatları hem de tarihsel serüvenleri için belirleyici olmuştur.”

Panelin moderatörlüğünü yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul da iki üniversitenin ilmin yanında irfanın da öğretildiği eğitim kurumları olduğunu ifade ederek, “İki manevi lider bizler için önemlidir” değerlendirmesinde bulundu. Panele konuşmacı olarak katılan Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vedat Turğut, ‘Osmanlı Devleti’nin Manevi Rehberi: Şeyh Edebali’ konulu sunumda, önemli manevi değerleri olan Şeyh Edebali’nin literatürde yer alan biyografik bilgilerini aktardı.

Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ataç ise yaptığı konuşmada ‘Tabiplerin manevi rehberi: Lokman Hekim’ başlıklı sunumunda, tarihsel ve manevi anlamda büyük yeri olan Lokman Hekim ile ilgili derin bilgilerini aktararak, tabiplerin atası olarak bilinen Lokman Hekim’in biyografisini anlattı.

Panele, her iki üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla icra edildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18