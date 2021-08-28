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İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaretinde, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

BİLECİK 28.08.2021, 12:01
İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaretinde, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette heyeti üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt karşılarken, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Suer ve heyetle bir toplantı yapan Genel Sekreter Karakurt, kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

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