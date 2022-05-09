İki kurum arasında başarılı sporculara eğitim için protokol imzalandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Açı Eğitim Kurumu arasında milli sporcuların eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında İl Müdürü Yasin Özdemir ile okulun kurucusu Zafer Bozkurt arasında eğitim görecek milli sporcu öğrencilerin kontenjanına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün iki kuruma hayırlı olmasını dileyen Zafer Bozkurt, "Bu protokolle ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcu öğrencilerin okulumuz bünyesinde ayrılan kontenjan ve yüz yüze eğitim görmelerini hedefledik. Eğitim-öğretim süreçlerinin sporcu öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, öğrencilerin kişisel, sosyal ve sportif gelişimleri için öncelikle il müdürlüğü tesisleri olmak üzere fiziki kapasite ve insan kaynağından işbirliği için de yararlanması amaçlanmaktadır. Her iki kuruma da hayırlı uğurlu olsun" dedi.