İki günde aynı yerde ikinci kaza

Bilecik’te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Dün de aynı yerde benzer bir kaza yaşanmıştı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden Tepebaşı istikametine seyir halindeki 06 HS 528 plakalı tır ile aynı istikamette ilerleyen 43 SS 404 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, dün de aynı yerde otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, yetkililerin bölgede acilen önlem alınması gerektiğini ifade ettiler.