İki belediye yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yaptı

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan’ın Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ziyaretinde iki belediye yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette karşılıklı olarak belediye faaliyetleri ve projeler konusunda görüşmeler yapıldı. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan’a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca misafirine ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek plaket takdim etti.