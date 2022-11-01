İhtiyaç sahibi 503 öğrenciye kışlık bot yardımı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kış aylarının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi 503 öğrenciye bot yardımı yapıldı.

Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve davetliler katıldı. Teslim töreni sırasında, bu tip sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren iş insanı Buğra Levent, “İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarımızın ulaştırılması konusunda büyük titizlik ile çalışan başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Demir olmak üzere tüm okul müdürlerimize ve odamız yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sırasında iş dünyasından aldıkları destek ile ilçede eğitim gören 503 öğrenciye kışlık bot verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Sanayi ve Ticaret Odamızın bu hayır işinde burada olmaktan dolayı memnunum. Dünya değişiyor, dünyada ihtiyaçlar değişiyor. Eğitim şekli değiştiriyor, eğitimin ihtiyaçları değişiyor. Dolayısıyla devletin bütçesi ile her ihtiyacı karşılamak, her şeye yetişmek mümkün değil. Bu anlamda odalarımızın bizim yetişemediğimiz yerlere yetişmesi bizi sevindiriyor. Özellikle fakir çocuklara yapılan bu yardımı çok önemsiyorum. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere dağıtımı yapılacak botların İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demire teslimi gerçekleştirildi.