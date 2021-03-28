İdlib’e 27 adet briket ev yardımı

Bilecik Müftülüğü, Suriye’nin İdlib kentindeki savaş mağduru aileler için Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganı ile başlattığı yardım kampanyasına 27 briket ev ile destek oldu.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 11 briket ev inşa etme hedefi ile başlatılan yardım kampanyasında 27 briket ev parası toplanarak “Bilecik Osmanlı Evleri” adı altında iyilik konutları inşa edileceğini söyledi. Suriye’de zor şartlar altında yaşayan savaş mağduru ailelere destek olmak istediklerini belirten İl Müftüsü Ali Erhun “Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ’Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva’ sloganıyla yürütülen İyilik Konutları projesine destek vermek için il genelinde 11 briket ev inşa etmek için yardım kampanyası başlattık. Ancak, kampanya kapsamında din görevlileri ve yardımsever Bilecik halkının desteği ile hedeflediğimiz briket ev sayısını aşarak 27 adet briket ev bedeli topladık. Toplanan yardımlarla Suriye’nin İdlib kentinde zorlu kış koşullarında yaşam mücadelesi veren, savaş mağduru aileler için ’Bilecik Osmanlı Evleri’ adı altında İyilik Konutları inşa edilecek" dedi.

"İdlib’deki kardeşlerimiz bizim muhacirlerimiz. Rabbimiz bizleri bu muhacir kardeşlerimizle sınıyor"

Bilecik halkının “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” kampanyasına ensar edasıyla destek olmak için yarıştığını belirten Müftü Ali Erhun, “İdlib’deki kardeşlerimiz bizim muhacirlerimiz. Rabbimiz bizleri bu muhacir kardeşlerimizle sınıyor. Allah’a hamdolsun ki Bilecik halkı mazlum ve mağdur ailelere destek olmak için her zaman üzerine düşeninden fazlasını yapmıştır. Bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için öncelikle hayırsever halkımıza, müftülüğümüz personeline ve din görevlilerimize teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.