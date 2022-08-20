İçme suyu depoları yenileniyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde içme suyu deposunun yenilendiği bildirildi.

Bozüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyelerin kararıyla köylere yardım çerçevesinde köy muhtarları ile işbirliği içerisinde içme suyu depolarının tamir, bakım ve onarımları hızla devam ediyor. Kaymakam Adem Öztürk, köy içme suyu depolarında başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Vatandaşların daha temiz ve sağlık su içebilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Köy muhtarları ile işbirliği içerisinde içme suyu depolarımızın tamir, tadilat ve bakımlarını yapmayı sürdürüyoruz. Eskimiş boru, vanalar da değiştiriliyor. Bunun yanında yıpranmış köy depolarının kapı, pencere yenileme çalışmaları da yapılıyor. Tamir ve bakımı tamamlanan köy içme suyu depoları son olarak da boya ve badana yapılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bakım ve tadilat işlemleri tamamlanan Karabayır Köyü içme suyu depomuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.