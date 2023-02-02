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İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ezgi Emre görevine başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Uzm. Dr. Ezgi Emre hasta kabulüne başladı.
BİLECİK 02.02.2023, 11:38
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Uzm. Dr. Ezgi Emre hasta kabulüne başladı.
Uzm. Dr. Ezgi Emre Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Polikliniğinde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.