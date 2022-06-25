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Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Yenipazar’da düzenlenen hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar.

BİLECİK 25.06.2022, 17:14
Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Yenipazar’da düzenlenen hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar.

Yaz mevsiminin gelmesiyle coşkuyla kutlanmaya devam edilen Hıdrez, Bilecik’in Yenipazar ilçesinde de kutlandı. Gerçekleştirilen kutlama şenliklerine AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın yanı sıra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve çok sayıda davetli ile köy ilçede ikamet eden vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde açılan pilav kazanları İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından vatandaşlara ikram edildi. Pilav dağıtımının ardından Yenipazar halkı ile muhabbet eden Başkan Yıldırım samimi sohbetiyle vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Programda açıklamada bulunan Başkan Yıldırım,“ Bu güzel günde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Şenliğimiz bayram havasında geçti. Anadolu’da yüzyıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez’in tüm ülkemize ve hemşerilerimize sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

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