Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kurulan cuma pazarında tezgah açan esnafına pazar alanına girmeden önce Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılmaya başlandı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ile İlçede kurulan cuma pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin verilmesine karar verdi. Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun pazar yerlerine ilişkin almış olduğu karar bugün uygulanmaya başlandı. Günün ilk saatlerinde tezgâhlarını kurmak için cuma pazarına yerine gelen pazarcı esnafı, Osmaneli Belediye Zabıta Amirliği personeli tarafından HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alındı.

HES kodu olmayan esnafın alana girişlerine izin verilmedi. Zabıta personeli Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması ve e-devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Korona virüs uyarılarının yapıldığı esnaftan maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istenirken maskesi olmayan esnafa maske dağıtımı gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri ise gün boyunca pazar yeri içerisinde vatandaşlara ve satıcılara uyarılarda bulunacak.