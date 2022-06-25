banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Her yıl görülen ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü

Bilecik’te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı her yıl bu tarihlerde oluşan ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü.

BİLECİK 25.06.2022, 12:59
Her yıl görülen ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü

Bilecik’te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı her yıl bu tarihlerde oluşan ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Üzümlü Köyü’nde her yıl 18-25 Haziran tarihleri arasında Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda 2 tepe arasında oluşan ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü. Köy Muhtarı Mustafa Tongur, bu yıl da Atatürk silüeti görüldüğü anlatarak, "Bu görüntü her yıl 18-25 Haziran tarihleri arasında oluşuyor. Bu yıl aynı tarih aralığında görüldü ve bu görüntüyü izlemek için bütün köy buraya geliyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu