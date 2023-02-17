Her şey çocuklar için

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden deprem bölgesindeki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için bir yardım tır daha yola çıktı.

Bilecik Valiliği öncülüğünde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde eğitimcilerin ürettikleri malzemelerle dolu olan yardım tırını Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, şube müdürleri, okul müdürleri ve yardımsever öğrenciler uğurladı. Yardım tırını uğurlayan Kaymakam Öztürk, “Depremden etkilenen bölgeye, 100 soba, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nin yardımsever usta öğreticileri ve kursiyerler bin 500 uyku tulumu, Bozüyük Halime Hatun Anaokulu’nda görev yapan okul öncesi öğretmenleri kırtasiye ve oyuncak başta olmak üzere çocukların ihtiyaç duyduğu bütün eğitim materyallerini ve ilçedeki velilerinin ve yardımsever halkımızın getirdiği yüzlerce eğitim materyalini deprem bölgesine gönderdik” ifadelerini kullandı.