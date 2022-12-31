Din görevlileri “Kitap Oku-Yorum” projesi ile her ay bir kitap okuyup aralarında müzakeresini yapıyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığının, din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yürütülen din hizmetlerinde niteliği artırmak amacıyla başlattığı "Kitap Oku-Yorum Projesi" ile din görevlileri, her ay bir kitap okuyarak aralarında, okunan kitabın müzakeresini yapıyorlar.

Bu ay Bilecik Aşağıköy camiinde düzenlenen müzakereye Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’da katıldı. Müzakere çerçevesinde Yaşar Koca hocanın kaleminden çıkan ‘Darb-ı Mesel’ adlı kitap ve kasım ayı diyanet dergisinin tahlil ve değerlendirmesi yapıldı.