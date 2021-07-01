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Her ay 2 bin litre günlük süt çocuklara ulaştırılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından ‘Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek’ sloganıyla başlatılan süt dağıtım çalışması kapsamında her ay yaklaşık 2 bin litre süt çocuklara ulaştırılıyor.

BİLECİK 01.07.2021, 16:29
Her ay 2 bin litre günlük süt çocuklara ulaştırılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından ‘Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek’ sloganıyla başlatılan süt dağıtım çalışması kapsamında her ay yaklaşık 2 bin litre süt çocuklara ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her hafta düzenli olarak süt dağıtımı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatları doğrultusunda başlatılan uygulama kapsamında hazırlanan günlük sütler kapı kapı dolaşılarak, evlere teslim ediliyor. Hazırlanan sütler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri tarafından soğuk zincir ulaşım şekliyle evlere teslim ediliyor. Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.
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