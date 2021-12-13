Hedef ’Bilecik Çam Balı’nı bütün Türkiye’ye duyurmak

Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, ’Bilecik Çam Balı’nın artık Türkiye’de marka haline geldiğini, kovan sayısı ve arıcılıkla uğraşan üretici sayısı hızla artacağını belirtti.

Erdönmez, Osmaneli ilçesinde faaliyette bulunan arıcılarla satış ve pazarlama konusunda düşüncelerini paylaşmak ve belediyenin tesislerinde ürünlerinin satışının yapılması için Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Beytullah Erdönmek, burada yaptığı açıklamada, ’Bilecik Çam Balı’nın artık Türkiye’de marka haline geldiği anlatan Erdönmez, "Kovan sayısı ve arıcılıkla uğraşan üretici sayısı hızla artıyor. Bu yıl içinde 250 üreticiye bin 250 kovan dağıtımı gerçekleştiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bal üreticiliğine büyük önem veriyor" dedi.

"Yeni tip kovanlara geçilerek teknik arıcılık yapılmasını sağlanacak ve ürün kalitesini artıracağız"

Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, açıklamasının devamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından arıcılara büyük destek verildiği anlatarak, "İlimizde arıcılık yapan ve birliğimize üye çiftçilerimizin daha modern arıcılık işletmelerine dönüşmesini sağlayacağız. Yeni tip kovanlarla bal, polen ve propolis üretimini artırarak çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eski tip kovanlarda yapılan üretimden yeni tip kovanlara geçilerek teknik arıcılık yapılmasını sağlanacak ve ürün kalitesini artıracağız. Yeni tip polen tuzaklı kovanlarla polen üretimini de teşvik ederek yeni ürünlerin üretimi sağlanarak piyasaya aktarımını sağlamış olacağız. Aynı zamanda ekonomik olarak da yetiştiricinin gelir düzeyinin artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise; Bilecik arıcılığına ve ilçedeki üreticilere satış ve pazarlama dahil her konuda belediye olarak yardımcı olacaklarını ifade ederek, başkan ve yönetimine teşekkür etti.