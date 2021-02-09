Hayvan içme suyu göletleri 330 bin ton su toplama kapasitesine sahip

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde yapılan göletlerin 330 bin ton su toplama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz ve Hisarcık Köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık, Sarıyazı, Adliye ve Boyunkaya köylerinde devam eden "Mera ıslahı ve Amenajmanı Projesi" kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamasında, "Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri" işbirliği protokolü kapsamında yapılan 5 adet hayvan içme suyu göledinin doluluk seviyesini kontrol ettiği anlatan İl Müdürü Yoldaş şunları söyledi;

"İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunu sağladığı ve bakanlığımızın yakıt tedariki kapsamında ekonomik destek sağladığı, ’Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri’ iş birliği protokolü, Valimiz Bilal Şentürk’ün başkanlığında İl Özel idaresi, Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi, ilgili köy muhtarlıklarımız ile protokol kapsamında DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün dışarıdan verdiği destekle toplam 5 adet hayvan içme suyu göledinin yapımını 330 bin ton su kapasitesine ulaşarak sonuçlandırmış olduk. Mera ıslahı çalışmaları kapsamında 4 köyümüze ait toplamda 2 bin 149 dekar meranın istilacı bitkilerden tamamen temizlendiği, arazi içi drenaj çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu ve bölgede bulunan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki dere yataklarının ıslah edildi. İlimizin diğer köy meralarında da önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz benzer projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başlamış bulunmaktayız."