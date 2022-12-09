Hayırseverler minik öğrencileri mutlu etti

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Anasınıfı, hayırseverler tarafından yenilerek minik öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Yenilenen anasınıfı açılışında konuşan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; ”İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimiz için son derece kıymetli olan bu hizmeti sağlayan gönlü yüce hayırseverlerimize eğitim camiamız ve öğrencilerimiz adına sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Açılışa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü ve hayırseverler katıldı.