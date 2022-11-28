Hayırsever anne oğlunun anısına anasınıfı yaptırdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan hayırsever anne, genç yaşta hayatını kaybeden oğlunun anısına Balaban İlkokulu’nda anasınıfı yaptırdı.

Geçtiğimiz temmuz ayında genç yaşta ani ölümü ile hayatını kaybeden Emre Mete’nin (22) annesi olan avukat ve Türk Kadınlar Birliği üyesi Sema Arıkan, Osmaneli İlçesi Balaban İlkokulunda oğlunun anısına anasınıfı yaptırdı. Anasınıfı için düzenlenen törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş yanı sıra Bilecik Türkiye Kadınlar Birliği üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Yüksel Ünal “Eğitim yaşamımızın ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocuklarımızın gelişim süreci açısından çok önemlidir. Özgüvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolu okul öncesi eğitimden geçiyor. Yetişkin dönemdeki kişiliğin oluşturulmasında okul öncesi eğitim, büyük bir yere sahiptir. Bu okulda çocuklarımız var, Goncagül misali evlatlarımız var. Yarın buradan doktorlar çıkacak, mühendisler çıkacak. Nobel ödülü alacak Türk bilim insanlarımız çıkacak, mühendislerimiz çıkacak. Bunlar ülkemiz adına gurur verici şeyler. Biz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için hep beraber çalışacağız. Ben bu manada buraya, eğitim camiasına, sağlık camiasına, hayır işlerine şu kadarcık dahi bir katkı yapan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Genç yaşta hayatını kaybeden evladımız genç kardeşimiz Emre Mete’ye Allah’tan rahmet annesi Semra Arıkan hanıma ve ailesine Allah’tan sağlıklı, uzun, bereketli bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Açılışta konuşan Avukat Semra Arıkan “Geçtiğimiz temmuz ayında genç yaşta ani ölümü ile bizleri ve sevenlerini yasa boğan oğlum Emre Mete’nin adına bu ana sınıfını yaptırarak eğitim ve öğretime destek olmak istedik. Oğlumun isminin yazılı bulunduğu tabelanın altında eğitim camiasına ilk başlayan yavrularımızın adına, kıymetlim, göz bebeğim oğlumun isminin yaşatılmasına olanak sağlayan başta Kaymakam Yüksel Ünal’a Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcıya, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döşe ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi üyelerine, geçmişten bugüne kadar görev yapan tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına teşekkür ediyorum dedi."

Konuşmaların ardından Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı törene katılan protokol mensupları hayırsever avukat Semra Arıkan ve öğrenciler tarafından kurdele kesimi yapılarak Emre Mete Ana Sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.