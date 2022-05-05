’Hayalindeki Dünya’ konulu resim yarışmasının kazananları belli oldu

Bilecik’te düzenlenen ’Hayalindeki Dünya’ konulu resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri sahiplerini buldu.

Eğitim ve çocuklara yönelik birçok anlamlı çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, çocuklar için düzenlediği ödüllü resim yarışmasının kazananları ödüllendirdi. ‘Haydi Çocuklar Hayalinizi Çizin’ sloganı ile hazırlanan resim yarışmasında birinciliği alan Melis Naz Tosun, ikinci olan Duru Sarıkaya ve üçüncülüğü kazanan Gülten Eylül Aden Kara, ödüllerini Başkan Vekili Subaşı’ndan aldı. Yarışmada derece giren birinci öğrenciye bin 500 TL, ikinci öğrenciye bin TL ve üçüncü öğrenciye ise 500 TL ödül verildi.

Öğrenci ve veliler düzenlenen resim yarışmasından büyük keyif aldıklarını belirterek, bu tür yarışmaların yapılması talebini iletti.

Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eğitim ve çocuklara yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecekleri bilgisini verdi.