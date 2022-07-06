Hastanenin kalitesi gözler önüne serildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, kalitenin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından kalite değerlendirmesi yapıldı.

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde düzenlenen toplantı, hastanenin konferans salonunda yapıldı. Yapılan toplantılara, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan’ın yanı sıra değerlendirme ekibi ile hastane yönetimi ve birim sorumluları katıldı.

Toplamda iki gün süren birleşim, toplantı salonunda yapılan son değerlendirmeler ile sona ererken Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kalitesi bir kez daha gözler önüne serildi.