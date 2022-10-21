Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ilçelerde hastaneleri ziyaret ederek, tüm sorunları teker teker dinliyor

Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelleri bir araya gelen Müdür Damkacı, istek ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Sağlık çalışanlarının her zaman arkasında durduğunu ifade eden Müdür Damkacı, özveriyle çalışmalarına devam eden personellere katkıları için teşekkür etti.