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Hasta nakil aracı talebi kısa sürede gerçekleştirilecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret ederek, hasta nakil aracı talebinin kısa sürede gerçekleşeceği müjdesini verdi.

BİLECİK 09.07.2022, 14:36
Hasta nakil aracı talebi kısa sürede gerçekleştirilecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret ederek, hasta nakil aracı talebinin kısa sürede gerçekleşeceği müjdesini verdi.

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ankara ziyaretleri çerçevesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret etti. Başkan Şahin, Bilecik ve ilçelerine yaptırdığı yatırımlardan dolayı Bakan Yardımcısı Eldemir’e teşekkür ederek yatırımların devamını da talep etti. Yapılan görüşme sonrası Bakan Yardımcısı Eldemir’in odasından mutlu şekilde dönen Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi hasta nakil aracı talebinin kısa sürede gerçekleşeceği müjdesini aldığını paylaştı.

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