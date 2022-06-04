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Hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uz. Dr. Pelin Gümüş Ok hasta kabulüne başladı.

BİLECİK 04.06.2022, 11:26
Hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uz. Dr. Pelin Gümüş Ok hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde Uz.Dr. Pelin Gümüş Ok hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

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