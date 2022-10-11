Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Halil Ergün hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Halil Ergün, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Polikliniğinde göreve başladı. Daha önce de eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.