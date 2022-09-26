Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülşah Tunçer hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Gülşah Tunçer, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde göreve başladı. Daha önce de eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.